La nova saturació del sistema sanitària ha obligat que els CAPs hagin de desprogramar totes aquelles visites i consultes que no siguin imprescindibles i continuar treballant a contracorrent. Avui que, per exemple, s'han confirmat gairebé 5mil 500 nous casos, amb una velocitat de contagi de 0’88 i un risc de rebrot que ja baixa dels 1000 punts, 976. I tot plegat, a les portes del mes de vacances per excel·lència: l'agost.