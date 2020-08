El Sindicat de Llogateres confia que la regulació dels lloguers s'aprovi la primera quinzena de setembre, tot i les eleccions

El Sindicat de Llogateres ha impulsat la proposició de llei perquè es reguli el preu dels lloguers, que va entrar al Parlament fa unes setmanes. No és la primera vegada que s’intenta posar límit perquè els preus no es disparin. Fa un any, el Govern va aprovar un decret que no va prosperar i ara la Cambra catalana ho tornarà a intentar. Tot i que la previsió era marxa de vacances amb la nova normativa aprovada, finalment s’haurà de fer en l’inici del nou curs polític. Amb tot, Junts per Catalunya, que malgrat mostrar-se partidari, hi ha presentat esmenes i el Consell de Garanties Estatutàries posa en dubte bona part del text.

N'hem parlat, a La Ciutat d'estiu, amb Jaime Palomera, portaveu del sindicat de Llogateres i Llogaters, que considera que aquesta llei s'ha d'aprovar perquè no hi ha alternativa.