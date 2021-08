LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 11/08/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. En el programa d'aquest dimecres parlem de l'inici de l'onada de calor. Ho fem amb l'Ajuntament de Lleida que van engegar el projecte ara fa un any. I amb la Creu Roja parlarem de les recomanacions i les iniciatives per ajudar a les persones vulnerables durant aquesta onada de calor. Amb en Jaume Clapés parlem de Cinema. Aquesta vegada ens porta un film del 88: 'Un lugar a ninguna parte'. Amb la Maria Gómez parlem de la sèrie 'Sons of Anarchy' i de perquè ens hi hem d'endinsar per descobrir les seves 7 temporades. I parlem de la Maçoneria. Amb en Xavier Molina, sereníssim Gran Mestre de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola, descobrim els seus secrets. És realment una societat secreta? Qui n'és membre?