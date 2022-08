La Ciutat 02/08/2022

Al programa d'aquest dimarts hem parlat amb la psicòloga de la Plataforma Unitària contra les violències de Gènere, Silvia Moreira per parlar de l'augment de les punxades a dones joves en discoteques i locals d'oci nocturn a Catalunya. Amb la Zaraida fernández preparem nyoquis, una recepta que ens teletranpsorta directament a Itàlia. Parlem de bàsquet amb un guanyador de l'anell de l'NBA com és l'Albert Robledillo. I en l'Helena Martínez vivim un amor de pel·lícula que potser no sigui tan maco com ens ho plantegen.