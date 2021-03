Setmana Santa 2.0: les millors apps per gaudir de l’espiritualitat

Com podem unir tecnologia i espiritualitat? És la pregunta de la que parteix avui l’espai de tecnologia de La Ciutat. I és que ambdues coses estan molt més unides del que ens pensem.

Avui és divendres de dolors, comença la Setmana Santa, el període de l’any més important per als cristians i a banda de seguir al papa a instagram o twitter, tenim la possibilitat de viure la setmana santa de manera completament virtual. Per exemple, escoltant la ràdio vaticana, que emet per a tot el món.

La tecnologia també ens permet veure les pel·lícules clàssiques d’aquesta època mitjançant les plataformes de video per streaming. O inclús podem fer de “costaleros” de manera digital.