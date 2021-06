Quins són els éssers vius més longeus del planeta?

Fer-se gran és un procés d’oxidació. Però l'edat també és font de saviesa. La nostra mitjana de vida com a humans ronda els 71 anys, que comparada amb d’altres animals o insectes que viuen hores, o inclús minuts, podria semblar molt.

Però i si ens comparem amb els éssers vius més longeus del planeta? El bioinspiradro Víctor Martín fa aquest exercici a La Ciutat.

Ens parla d’una espècie de medusa que pel que sembla és immortal, però també de la cloïssa d’Islàndia, de les esponges de mar, de les balenes de Groenlàndia, de les tortugues Galàpagos, dels esturions o dels lloros Kakapo.

Per últim, també parla de l’arbre més longeu del planeta i ens proposa una sortida per veure un dels castanyers més antics de Catalunya: el castanyer de Can Cuch.