Per què estem obsessionats en salvar el Nadal 2020?

Portem molts mesos convivint amb restriccions del que, fins abans de la pandèmia, consideràvem la nostra llibertat. En aquest temps ens han prohibit anar a bars i restaurants, fer viatges, anar a teatres, cinemes o concerts, sortir de casa a les nits, o fins i tot sortir de casa del tot com van fer quan el confinament del mes de març.

Però el que realment preocupa a gran part de la societat són les restriccions pel que fa les festes de Nadal, no reunir-nos amb la família i els amics en les dates assenyalades sembla que ens afecta més que d’altres prohibicions... fins el punt que poca gent confia en que durant les festes es compleixin les restriccions marcades pel govern.

A l’enquesta que us estem fent a la web d’ondacero.es/catalunya on us preguntem si creieu que la gent complirà amb les mesures restrictives, més del 80% dels enquestats ha respost que NO.

En els propers minuts de ràdio volem saber per què ens trasbalsa tant quedar-nos sense festes nadalenques.

Josefina Roma és doctora en antropologia, i especialista en cultura popular.