Per què els polítics eviten parlar de "segona onada” de contagis?

Per què no es diuen les coses pel seu nom? Quin és el pes real de les paraules. Hi ha qui es pregunta si el nom fa la cosa o no, però el cert és que els discursos polítics estan plagats d’expressions triades a consciència. Però també se n’exclouen d’altres, premeditadament. Però, per què? Com que és un moment de moltes preguntes aquesta temporada ens hem proposat analitzar missatges i discursos de la nostra classe política.

Comencem amb un exemple molt proper, d’aquets darrers dies. Amb l’increment exponencial de casos de covid a Catalunya i al conjunt d’Espanya ens preguntem si la segona onada de contagis ha arribat abans del que pensavem. Doncs bé, “segona onada” és una expressió que els governants han mirat d’evitar en tot moment, però que els metges i científics donen per descomptat. Quina intenció hi ha darrera dels eufemismes que utilitzen els polítics per evitar dir “segona onada”?