L’estabilitat del futur nou govern català genera molts dubtes

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, comença avui la ronda de consultes per presentar un candidat a la investidura. Tot plegat arriba després que ahir es confirmés el principi d’acord per un govern de coalició entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, una confirmació que arribava de la veu del mateix candidat a ocupar la presidència, Pere Aragonès, i del secretari general de Junts, Jordi Sànchez.

Segons s’apunta a l’acord de govern, el nou executiu de coalició serà un govern paritari, amb 7 conselleries per cada formació.

Esquerra es quedarà amb la presidència, que inclou les relacions institucionals i l’oficina pel plà pilot de la renda bàsica, i que ocuparà Pere Aragonès. Els republicans també es queden amb la nova conselleria de feminismes i igualtat, Educació, Interior, Cultura, Empresa i Treball, i Acció Climàtica, agricultura i alimentació.

De la seva banda, Junts per Catalunya assumirà la vicepresidència, a més de la conselleria d’Economia i Hisenda, càrrecs que ocuparà Elsa Artadi. També seran de Junts la conselleria de Salut, que lideraria Josep Maria Argimon, el departament de polítiques digitals i infraestructures, el d’Acció Exterior i Transparència, la conselleria d’Universitats i Recerca, la de Justícia i la de Drets Socials.

Hi ha equilibri de poder en aquest acord de govern? ERC ha renunciat al perfil propi per mantenir la presidència? En parlem a La Ciutat amb el politòleg Ernesto Pascual.