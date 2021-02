Les millors pífies dels polítics de Barcelona

Dilluns vinent farà 143 anys que va néixer Joan Pich i Pon, alcalde de Barcelona entre els mesos de gener i d’octubre de l’any 1935. Venia de família humil, va treballar de lampista i es va convertir en empresari de l’electricitat gràcies als favors dels seus protectors polítics. Un de les seves primeres missions destacades com a polític va ser la de comissariar la famosa exposició de Barcelona de l’any 1929 i davant del rei Alfons XIII es va posar a mirar la ciutat i li va dir: “Majestad ante sus pies, la ubre” enlloc de dir la urbe.

Sigui com sigui, però, Pich i Pon va saber trobar el seu lloc en l’Espanya corrupta d’aquells temps i, durant el bienni negre, (novembre del 1933 i el febrer del 1936 - una mica més de dos anys) va ser el polític català que més llocs va ocupar, fins i tot va arribar a ser alcalde de Barcelona l’any 1935 com a candidat del partit Radical de Lerroux.

En una de les seves primeres sessions com a alcalde va dir, amb aquella seguretat, que subratlla la pífia: “Bueno, comencemos con la A… Hacienda”.

El seu nomenament com a batlle, va donar lloc a moltes pífies amb la ciutat de Barcelona com a tema. Va dir: “En la Rambla Catalunya han abierto un restaurante con luz genital”. O en un altre espai de la ciutat, al Parc de la Ciutadella, un home li va recomanar que comprés gòndoles, els vaixells aquells que hi ha a Venècia. I ell va respondre: “sí, pero no una sino dos: un macho y una hembra. Que crien, que crien”.

Joan Pich i Pon es avui el protagonista de l’espai que mensualment dediquem a l’humor barceloní amb Marc Lobato al programa La Ciutat.