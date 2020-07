Des que la Covid19 va arribar, els nens i nenes continuen estant en el punt de mira de molts estudis científics per saber la seva capacitat de transmissió. Des d’un primer moment, els experts avisaven que tenien menys opcions de contreure el virus i la comunitat científica continua treballant per tenir-ne més detalls. Com l'hospital Sant Joan de Déu amb la seva plataforma KidsCorona que durant aquest estiu, observarà als nens i nenes durant els casals per conèixer el nivell de contagi i afectació dels menors.

Fa més de dos mesos van començar a treballar amb els nens i el seu grau de contagi i transmissió. Van observar a més de 700 criatures que convivien amb un dels progenitors que havia donat positiu en covid19. Els que es van infectar: un 17’5%, una dada similar en el cas dels adults que també convivien amb un membre de la família contagiat, un 19%. Però els símptomes, en el cas dels nens, eren molt més lleus.

I ara, l'estudi que ha començat aquesta setmana, on hi participen altres centres hospitalaris i universitaris, no se centra mentre estan a casa sinó al carrer, durant els casals d'estiu.

Avui a La Ciutat n’hem conegut més detalls amb el doctor Juanjo García, ell és cap de pediatria de l’hospital Sant Joan de Déu.