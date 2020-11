Les eleccions americanes vistes des de Barcelona

Sense guanyador, amb unes enquestes que han tornat a fallar i amb una espera que es pot allargar dies. Així es pot resumir, a grans trets, la nit electoral als Estats Units.

Ni Donald Trump, el candidat republicà a la reelecció; ni Joe Biden, l’aposta demòcrata han aconseguit els 270 compromissaris necessaris per guanyar les eleccions. Ara, ho fien al vot per correu, que encara pot trigar uns dies a comptabilitzar-se. Mentrestant, el president nord-americà, Donald Trump, ja s’ha donat per vencedor, ha avançat que portarà els vots que encara queden per comptar al Tribunal Suprem i ha acusat Biden de frau electoral.

Avui, a La Ciutat ens hi hem aturat per analitzar-ho en clau barcelonina. Perquè ja saben què diuen, l’aleteig d’una papallona als Estats Units pot provocar un huracà a l’altra punta del món.