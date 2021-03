Laura Pérez: “La pandèmia ha fomentat la desigualtat de la dona"

Diversos col•lectius feministes han organitzat entre ahir diumenge i avui dilluns unes 60 concentracions pel Dia Internacional de la Dona.

La principal d’aquestes concentracions, recordem, en context de pandèmia, serà la convocada per Vaga Feminista aquesta tarda a Passeig de Gràcia, amb totes les mesures de seguretat contra la covid. La organització calcula que hi assistiran unes 3.600 persones, que és l’aforament màxim previst pels vuit trams en que es dividirà la concentració per respectar els dos metres i mig quadrats de separació entre participants.

A La Ciutat parlem sobre les reivindicacions del 8M a nivell local amb la regidora de Feminismes de l’Ajuntament, Laura Pérez.