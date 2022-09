El Departament d'Educació començarà a enviar ventiladors a les escoles i instituts on ha detectat que fa més calor davant les queixes de docents i famílies, ja que s'han registrat temperatures per sobre dels 30 graus. El Departament no ha concretat a quants centres, però assegura que la tria es farà segons criteris tècnics. N’hem parlat amb Belén Tascón, presidenta de l’AFFAC.