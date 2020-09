La Síndica denuncia la discriminació en el servei de bany assistit a les platges de Barcelona

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha rebut diverses queixes que denuncien les dificultats amb què s’estan trobant les persones amb diversitat funcional que volen banyar-se a la costa barcelonina. Les persones promotores de les queixes formen part de la Comissió de platges per a persones amb diversitat funcional i han reportat els problemes que estan patint enguany en relació amb el servei de bany assistit.

Les platges accessibles amb servei de suport al bany són les adreçades a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i que necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l’aigua. Aquesta temporada de bany s’adapta amb la necessitat d’aplicar mesures de protecció contra la covid-19 per garantir la seguretat sanitària dels banyistes i del personal tècnic i voluntaris de suport, la més important de les quals és assegurar que es respecta la distància d’1,5 metres entre les persones, raó per la qual es modifica la normativa d’ús d’aquest servei.

Expliquen que l’Ajuntament de Barcelona té un conveni amb una empresa concessionària per tal que ofereixi el servei de bany assistit a quatre platges barcelonines: Fòrum, Llevant, Icària i Barceloneta. Des de la Comissió de platges per a persones amb diversitat funcional han lamentat que enguany s’hagi decidit unilateralment suprimir aquest servei a dues de les platges i els únics punts de servei siguin a Fòrum i Icària. La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha conegut que la platja del Llevant està afectada encara per les conseqüències del temporal Glòria, que va tenir lloc entre els dies 20 i 23 de gener del 2020. “Tot i això, desconeixem perquè la platja de la Barceloneta, la més cèntrica i gran de la ciutat, no disposa del servei de bany assistit”, ha manifestat Vilà.

D’altra banda també denuncien una situació de discriminació a què es veuen sotmeses les persones amb diversitat funcional: límit d’aforament de 4 persones dins l’aigua a la platja d’Icària i de 2 persones a la platja del Fòrum. “Si la població en general pot banyar-se de manera normal sempre que respectin la distància de seguretat, per què nosaltres tenim límit d’aforament en el bany?”, es pregunten des de la Comissió. Una altra de les novetats d’enguany que ha causat el malestar del col·lectiu de persones amb diversitat funcional és que se’ls pot negar el bany amb bandera verda si es considera que hi ha onades, quan fins a l’any passat aquesta prohibició només es duia a terme si hi havia bandera groga. Per últim, relaten que aquest any estan obligats a anar amb un acompanyant a la platja, fet que limita la seva autonomia. “El servei de bany assistit a les platges no té gaire sentit si ens obliga a les persones amb diversitat funcional a anar acompanyades”, conclouen les queixes ciutadanes. Després de conèixer les denúncies de la Comissió de platges per a persones amb diversitat funcional, la síndica de greuges de Barcelona s’ha dirigit a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat per comprovar si s’han vulnerat els drets d’aquest col·lectiu; estudiar el protocol que regeix el servei d’aquest estiu 2020; saber els motius pels quals no s’ofereix el servei a la platja de la Barceloneta i del Llevant, i conèixer les actuacions previstes per posar solució als greuges exposats.