Floristes i llibreters apel·len a la complicitat de la ciutadania aquest 23 de juliol

23 de juliol, el dia marcat al calendari com a dia del llibre i de la rosa al carrer en substitució aquest any del 23 d’abril, Sant Jordi, que no vam poder celebrar.

No obstant, la situació ara pel que fa la pandèmia no és tan positiva com hauria de ser, o com s’havia pensat que seria quan es va decidir fixar aquesta nova data al calendari... i això ha fet que finalment no es faci el gran acte que es tenia previst al passeig de Gràcia...Però això no vol dir que avui no celebrem aquest dia, i que no poguem comprar llibres i roses i mostrar el nostre recolzament a un sector que ha estat molt castigat als darrers mesos.

Una vuitantena de llibreries de Barcelona han instal·lat avui una parada de llibres davant de les seves botigues o al mateix xamfrà. Els responsables de garantir les mesures de seguretat per la covid19 seran els propis negocis. També hi haurà signatures de llibres per part d’escriptors, tot i que algunes s’han hagut de cancel·lar i d’altres es faran de forma restringida amb cita prèvia. També s’han organitzat diferents activitats per internet relacionades amb la literatura.

Pel que fa les floristeries, el president del Gremi de Floristes ha dit que és especialment important comptar amb la col·laboració de la ciutadania per tal de garantir el futur de moltes floristeries per les que el confinament va ser especialment dolorós.