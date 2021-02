Eva Granados: “Si cal, tornarem a aplicar el 155”

Eva Granados, número dos de la candidatura socialista encapçalada per Salvador Illa, en declaracions a La Ciutat ha fet un advertiment a les forces independentistes: al govern central no li tremolarà el pols per tornar a aplicar un 155 en cas que un hipotètic govern independentista pretengui saltar-se la llei.

Granados ha parlat també sobre la proposta d’un referèndum pactat com reclamen els independentistes, en aquest sentit ha descartat totalment aquesta possibilitat.

Sobre la proposta per canviar el model de finançament autonòmic que ha plantejat el PSC en campanya, Granados ha confirmat que els socialistes descarten un concert econòmic com el del País Basc i Navarra, però aposten per reajustar el que Catalunya rep en funció del que aporta a les arques de l’Estat. Una reforma que Salvador Illa vol liderar amb el diàleg i lleialtat amb la resta d’auntonomies. No hi ha volgut posar xifres, sinó que s’ha limitat a parlar d’un augment del finançament de Catalunya.