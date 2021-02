Els carters temen per la seva seguretat amb el vot per correu

Aquest divendres acaba el termini per demanar el vot per correu i a dia d’avui, era més de 180mil les sol·licituds demanades. Això representa un 180% més que les eleccions del 2017 o el que és el mateix, s’han superat les peticions a tot l’Estat dels últims comicis espanyols.

A més, enguany s’han incorporat dues novetats, es pot demanar el vot per correu des de casa en cas de tenir certificat electrònic i, si es demana de manera presencial a les oficines, quan el carter et porti tota la documentació, es pot esperar fins que el ciutadà voti. Però aquestes novetats, què impliquen per als treballadors de Correus? Ho ha explicat a La Ciutat Ruben Valdés, secretari general del sector postal de la Federació de Serveis Públics d’UGT Catalunya.