Dr. Roger Paredes: “Som clarament a una segona onada de covid a Espanya”

Tot i la lleugera millora, Catalunya arrenca el setembre amb el risc de rebrot molt alt. Tot el mapa està tenyit de vermell, a menys de dues setmanes per a l’inici del curs escolar. Les males dades no són exclusives de Catalunya, sinó que són compartides al conjunt de l’Estat. De fet, el New York Times publica avui un article en què dona per feta una segona onada de contagis a Espanya i ho atribueix a una desescalada massa ràpida i a la inconsciència d’alguns grups de persones, que se salten les mesures de seguretat.

D’aquí que avui s’hagin començat a construir cinc hospitals exprés a Catalunya, que estaran llestos en 20 setmanes, al gener, que s’ubicaran al costat de grans centres hospitalaris. Ara, s’hi tractaran malalts covid, però, un cop superada la pandèmia, es reconvertiran en laboratoris, hospitals de dia o centres de recerca.

Un d’aquestes noves instal•lacions, s’està construint a tocar a de l’hospital Trias i Pujol de Badalona. Ara podem parlar amb el doctor Roger Paredes, ell és Cap de Secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Investigador a la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses.