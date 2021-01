Continuen els talls de llum intermitents al Raval i la Barceloneta

Els talls de llum intermitents que afecten el dia a dia dels veïns i perjudiquen els negocis van començar al Raval. Les aturades de subministrament elèctric, segons denuncien els veïns del barri, s’han incrementat en les darreres setmanes però ja fa anys que es produeixen. Tot plegat, segons ha explicat a La Ciutat la secretària de l’associació de veïns del Raval, Esther Sànchez, és fruit de la manca de manteniment de les instal·lacions elèctriques als barris més antics de la ciutat.

Des de fa unes setmanes, però, també d’altres veïns han denunciat situacions similars a barris com la Barceloneta, Torre Baró, Trinitat Nova o la dreta de l’Eixample.

En el cas de la Barceloneta, el vicepresident de l’associació de veïns, Manel Martínez, ha denunciat a aquest programa que els problemes de subministrament van més allà de la llum i afecten també a les instal·lacions de gas o al cablejat de telèfon i internet.

I tot plegat es converteix no només en un problema de qualitat de vida per als veïns que en plena onada de fred no poden encendre la calefacció ni cuinar calent si tenen una cuina elèctrica, sinó que, a més tal i com recorda la portaveu de l’associació de veïns del Raval, també es converteix en un problema de seguretat perquè els carrers queden totalment a les fosques.

Des de les associacions veïnals culpen no només a la companyia elèctrica sinó també a l’Ajuntament de la manca de manteniment de les instal·lacions, per això reclamen inversions i responsabilitat al consistori.