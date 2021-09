LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

Consells per evitar gastar massa en la factura de la llum

Nou rècord històric en el preu de la llum. El tercer dia seguit que es supera aquest record i el novè en 5 setmanes. Avui se situa en 132 euros per MegaWatt, el que suposa un 30% més que la setmana passada, i el triple del que es pagava ara fa un any. En parlem amb David Villar, cap de la Unitat de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat de l'ICAEN. Que ens dona consells per no passar-nos en la factura de la llum.