Com funciona un assaig clínic de lea vacuna del covid?

L’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i la Fundació Lluita contra La Sida participen en un estudi internacional per provar diversos prototips de vacuna per la covid19. És per això que han fet una crida per trobar voluntaris que vulguin formar part dels assajos clínics.

Provarien dues vacunes, de farmacèutiques internacionals diferents, que ja són en fase 3, l’última abans de presentar el fàrmac a l’Agència del Medicament perquè en doni el vistiplau.

N'hem parlat amb Pepe Moltó, Metge investigador a la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses.