Com agafar tot el que passa el 2020 amb filosofia?

Ja sabeu que un cop al mes ens agrada aturar-nos per agafar aire i servir-nos de la filosofia per entendre el món o, com a mínim, intentar-ho.

Ho fem amb el Francesc Núñez, sociòleg i expert en Filosofia, i professor a la UOC. Un dels ponents del certamen Barcelona Pensa, una marató filosòfica que comença avui a la capital catalana.

El certamen diu que aquest 2020 està sent un any per agafar-s'ho tot amb filosofia, amb Francesc Núñez analitzem què vol dir això i d’agafar-nos les coses amb filosofia i com podem aconseguir-ho.