LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

La coliflor és una verdura avorrida?

El xef Davide Tenconi dona trucs per animar la nostra cuina cada dijous a La Ciutat. Avui ens explica receptes per fer amb coliflor per tal d’aconseguir que els nens, i no tan nens, deixin de considerar-la una verdura avorrida.