LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

La Ciutat 30/06/2021

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Avui parlem amb Carme Figueras, presidenta de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual i consellera del CAC. A l’espai Ciutat Solidària ens visita l’associació Roex. Amb la FATEC parlem de com es planteja l’estiu del 2021 per a la gent gran de Catalunya. Repassem les revistes del cor amb David Cervelló.