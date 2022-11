Avui hem entrevistat la presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple Rosa Masriera. A més, hem tingut com cada dimarts la Zaraida Fernández amb una nova recepta vegana. En Robert Calvo ens ha portat a L’Atelier Barcelona, on hi ha el millor panettone de xocolata d’Espanya. Ha posat ritme i alegria al programa la cantautora María Peláe.