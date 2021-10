La Ciutat 27/10/2021

Avui hem començat el programa parlant dels viatges amb motxilla... i és que per al Pablo Strubell aquests viatges ja formen part de la seva vida.

Hem iniciat la segona hora de programa com tots els dimecres amb el Ciutat Solidària... Avui hem parlat amb una associació que ajuda a pacients que ja es troben en una fase de tractaments pal·liatius.

També hem parlat amb el Lluís Pastor, professor en comunicació de la UOC... Ja sabeu que amb ell analitzem la comunicació verbal i no verbal dels nostres polítics. Avui amb diferents portaveus de Podemos, VOX, Compromís i PSOE

I per acabar, el David Cervelló ens porta, com cada dimecres, les portades de les revistes del cor... i, com sempre, hem rigut molt.