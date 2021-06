LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

La Ciutat 25/06/2021

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Avui parlem amb Cristian Salomoni, expert en comunicació no verbal, sobre com ha canviat la nostra manera de gesticular a causa de les mascaretes. També conversem amb Daniela de Vecchi, directora de la companyia LaMinimal i directora de l’espectacle “Passar Revista”. Amb Xavi Casinos descobrim un secret de Barcelona. Carles Lamelo ens parla de tecnologia i entrem al cap de setmana amb Edu Pascual, David Cervelló i Robert Calvo i les notícies més inversemblants de la setmana.