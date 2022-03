Avui hem abordat amb Barcelona Oberta la situació que viuen els petits comerciants de la capital catalana arran de la protesta i aturada dels transportistes. A més, hem anat a la gran carpa del Cirque du Soleil, que està instal·lada a L'Hospitalet de Llobregat, i també al mercat, on hem tastat uns quants formatges. Amb els polítics de l'Ajuntament de Barcelona hem fet tertúlia d'actualitat i amb la gent gran hem analitzat com viuen ells i elles la invasió a Ucraïna per part de Rússia.