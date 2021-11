La Ciutat 23/11/2021

Avui hem començat el programa parlant amb l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, sobre els ruixats i les inundacions a la zona del Delta de l'Ebre. Hem parlat amb Laia Millan, que és la dissenyadora d'un mirall intel·ligent que ajuda a les persones amb demència a través de crear rutines per exercitar el seu cervell. Amb la Zaraida Fernández tornem a preparar una nova recepta vegana i molt fàcil de preparar. En Carles Lamelo ens descobreix una aplicació per començar a fer exercici sense esperar a principis d'any. En Ricard ens descobreix un servei municipal que utilitza una nau per guardar les pertinences de les persones desnonades.