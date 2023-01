Avui hem parlat amb el sindicat Metges de Catalunya, que negocia amb la Generalitat per a poder desconvocar la vaga prevista per als dies 25 i 26 de gener. A més, ha vingut a l’estudi David Bondia, Síndic de Greuges de Barcelona. Amb en Toni Casinos hem parlat d’una nova efemèride marítima i amb la Raquel Duran hem parlat de literatura. En Jaume Mas ens ha portat el menú de sèries per a aquesta setmana.