Al programa d'aquest dimarts hem parlat amb Gina Montesinos, portaveu de Promoció del Transport Públic, per valorar la decisió de mantenir les rebaixes de preus per part de l'ATM. En el Ciutat Solidaria, parlem amb Soñar Despierto, sobre la tasca amb joves vulnerables. Descobrim els misteris de les relíquies del metro de Barcelona. Anem fins al teatre per gaudir de l'estrena de Grease a Barcelona. I la Zaraida Fernández ens porta una nova recepta vegana.