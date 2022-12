La Ciutat 19/11/2022

Al programa d'aquest dilluns hem parlat amb en Cristian Bardají, director de l’Àrea de Mobilitat del RACC, sobre l'estudi sobre la mortalitat a les carreteres catalanes. Amb el Síndic David Bondia, parlem sobre la revocació de l’acord d'amistat i cooperació entre Barcelona, Gaza i Tel Aviv i també la papanoelada motera que finalment es va celebrar ahir tot i no tenir els permisos necessaris ni el suport de l’ajuntament. Amb el Toni Casinos descobrirem una nova història de Barcelona. També parlem de literatura, avui amb els amics de Libelista sobre idees per regalar durant el Nadal. Acabem amb el Jaume i el seu repàs de les series que no ens podem perdre aquesta setmana.