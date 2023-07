Avui hem entrevistat Enrique Alcántara, president d’APARTUR. Amb ell hem analitzat la situació del sector ara que la Generalitat pretén fer una nova llei per regular-lo. A més, hem parlat amb el veïnat del barri de Sant Andreu per la plaga de paneroles que estan patint. Al ‘Nomenclàtor’ hem repassat la història dels carrers que hem destacat al llarg de la temporada. La Laura García ens ha parlat de llibres i també hem fet recomanacions de sèries per a la setmana.