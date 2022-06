La Ciutat 17/06/2022

Al programa d'aquest divendres parlem sobre com prevenir accidents i ofegaments a les piscines. Ho fem amb Ramsés Martí, expert en Seguretat Aquàtica. Amb en Xavi Casinos anem fins a la part alta de Barcelona per descobrir un edifici que no passa desaparcebut. Però que no tothom en coneix la seva història. En Lluis Soler ens descobreix a un nou artista que es vol fer un lloc en el món de la música. I en Julio Rosales ens demostra que la vida té la seva part positiva. Ens parla dels punts positius de sortir de l’armari en el més de l’orgull LGTBI. I l’Edu Pascual ens treu els colors a la ràdio que et mereixes.