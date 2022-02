La Ciutat 17/02/2022

L’entrega de premis del ‘Berlinale’ d’ahir va deixar un premi inigualable per a una pel·lícula catalana centrada en un poble del segrià: Alcarràs. I com no podia ser d’una altra manera, hem començat parlant amb el seu alcalde, en Jordi Janés, amb qui hem parlat del poble i com no, del món de la pagesia.

Les conseqüències devastadores de la covid segueixen perseguint a pràcticament tots els sectors del teixit comercial de la ciutat de Barcelona, però en especial als llogaters dels comerços de barris com el Gòtic o Ciutat Vella. Quins són els principals problemes que tenen i què en pensen sobre les ajudes que reben des de l’Ajuntament? Ho hem tractar amb en Jordi Merino, de la junta de l’associació ‘Barna Centre’, que agrupa 21 associacions de comerciants del barri gòtic.

Hem arrencat la segona hora de programa escoltant la veu de l’Experiència. Hem parlat amb la FATEC per saber com afecta a la tercera edat la bretxa digital a l’hora de fer tràmits bancaris ara que poc a poc van desapareixent els caixers automàtics.

Com cada dijous hem marxat a un mercat de Barcelona per conèixer de primera mà els productes que ofereixen les parades de la nostra ciutat. Avui hem visitat un herbolari ubicat al mercat de la Mercè al passeig Fabra i Puig

I hem acabat amb la tertúlia política, avui amb representants de Comuns, Junts, PP. Sobre la taula avui la Superïlla de l’Eixample i les reivindicacions del veïns, els talls a Meridiana o la unificació del tramvia per la Diagonal...