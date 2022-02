La Ciutat 16/02/2022

La covid persistent ha estat el plat fort d’un programa ple de continguts únics... I és que hi ha entre un 10% i un 20% de catalans que la pateixen. Sembla que les investigacions per trobar-ne una cura avancen a passos de gegant però encara queda molta feina per fer... Avui hem tingut amb nosaltres a la Dra. Gemma Lladós, responsable d’un estudi que relaciona els símptomes de la covid persistent amb la defunció del nervi vague (DNV).

Hem arrencat la segona hora de programa, com cada dimecres, amb el Ciutat Solidària. Avui hem conegut l’Associació de consumidors de mitjans audiovisuals... una associació que vetlla pel bon ús que fan els més joves dels mitjans.

Ja sabeu que a La Ciutat ens encanta parlar de ciència però a vegades és complicat entendre-la... per això parlem amb els nostres divulgadors científics. Avui hem posat sobre la taula la genòmica del càncer... què és exactament i per què és tant important de cara a personalitzar els tractaments oncològics?

I no hem volgut passar per alt una reivindicació que ja dura 28 anys i que ahir va trobar resposta. Es tracta del soterrament de les vies al seu pas per Montcada i Reixac, i és que els veïns porten dècades reclamant aquesta obra i ahir el consell de ministres hi va donar llum verda. Hem pogut valorar la situació actual amb l’alcaldessa de la ciutat, Laura Campos.

I hem acabat, com cada dimecres, visitant els kioskos... Què els hi ha passat aquesta setmana als nostres famosos? Tot això i més al ‘Cor de la Ciutat’, amb en David Cervelló.