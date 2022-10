La Ciutat 14/10/2022

Al programa d'aquest divendres hem parlat amb el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, per parlar sobre els problemes que alguns guies turístics asseguren que han patit fent la seva feina. Amb en Robert Calvo anem fins als premis Planeta per veure com està la jornada prèvia. En Xavi Casinos ens descobreix un nou secret de Barcelona. La Mercè Ruiz de la Fuente ens porta les seves propostes culturals. Passant per Dalí cibernètic fins a una visita a la Biennal de pensament. En Lluís Soler ens ensenya les ressenyes més dolentes que ha trobat. Aquesta setmana parlem de 'Scape Rooms'. I amb en Robert Calvo també fem un repàs a les pífies de la setmana a 'La Ràdio que et mereixes'