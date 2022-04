Avui hem parlat amb els pastissers catalans per preguntar-los com respiren les pastisseries i els obradors en aquests dies d'alta activitat per la venda de mones. En Robert Calvo ens ha portat un nou capítol del seu 'Boli BiC', avui amb la inauguració del Gran Teatre del Liceu. L'Àlex Baltà ens ha portat a passejar pels mercats de la ciutat i hem acabat el programa fent tertúlia política amb els representants de les diferents formacions del consistori.