LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

La Ciutat 13/01/2021

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Al programa d’avui entrevistem Sergi Mulet, un català que viu i treballa a Wuhan on fa un any es va notificar la primera mort per coronavirus al món. A l’espai Ciutat Solidària parlem amb Afammca. El professor de comunicació Lluís Pastor ens ajuda a buscar similituds i diferències entre el procés català, el brèxit i el trumpisme. Acabem el progama repassant les revistes del cor amb David Cervelló.