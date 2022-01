La Ciutat 12/01/2022

La pujada salarial del 2021 es queda 5 punts per sota de la inflació de preus. Això demostra una pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors, el que significa que tenen un 5% menys de capacitat de compra. De fet, és la pujada salarial més baixa dels últims quatre anys, just quan la inflació es troba en nivells rècord. Per parlar dels motius que hi ha darrere d’aquestes xifres ha passat per La Ciutat el Director General de l’Institut d’Estudis Financers, Josep Soler.

Hem arrancat la segona hora de programa, com cada dimecres, amb el Ciutat Solidària. Avui hem conegut una mica més sobre la Fundació Comtal, entitat centrada en l'educació i la inserció social i laboral d’infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat al Casc Antic de BCN.

I atenció per que avui l’Alex Soto ens ha explicat com funcionen els CD-R. A més, ens ha revelat una característica que segur que molts de nosaltres no coneixíem i que podria salvar els nostres records...

I amb el David Cervelló hem anat, com cada dimecres als kioskos... Com han començat els nostres famosos el 2022? En una estona ho expliquem al Cor de la Ciutat