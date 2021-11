La Ciutat 11/11/2021

Avui hem començat el programa parlant amb la Laura Lucaya, la presidenta de la Fundació Small, una de les tres fundacions que han posat en marxa el projecte ‘Realidad Mejorada’, centrat en ampliar i modificar l’àrea d‘oncologia de l’Hospital Vall d’Hebron. Hem arrencat la segona hora parlant amb la veu de l’experiència... Ja sabeu que a La Ciutat ens agrada escoltar als que més en saben...i per això hem parlat avui amb la FATEC de la bretxa digital que pateix la gent gran arran de la pandèmia. Els dijous és el dia d’anar al mercat aquí a La Ciutat per conèixer de primera mà les parades i els bons productes que tenim a Barcelona. Avui no hem anat concretament a una parada, sinó a un bar...un dels punts més important del mercat de la Barceloneta. I hem acabat amb temps de tertúlia...avui amb representants del PSC, C’s i Barcelona pel Canvi. Sobre la taula hem tractat temes com la reobertura del túnel de glòries, l’ordenança de terrasses o les multes als patinets elèctrics.