La Ciutat 11/03/2022

Al programa de La Ciutat d'aquest divendres hem parlat amb l'Anabel Rodríguez, directora de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, per parlar de l'informe de l'Oficina per la No Discriminació de Barcelona del 2021.

Amb en Xavi Casinos fem un viatge en el temps sense arribar a sortir del centre de Barcelona.

Amb en Lluis Soler tornem a obrir una finestra del programa per promocionar nou talent emergent.

Amb en Julio Rosales busquem la part positiva a allò que pensem que no la té.

I l'Edu Pasqual ens repassa les pífies que hem fet en els últims dies en antena.

I acabem amb l'After Hour, per repassar les notícies que no hem vist gaire a la premsa.