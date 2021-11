La Ciutat 10/11/2021

Aquest dimecres hem començat el programa parlant amb el Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, per conèixer la situació actual dels sanitaris i saber què en pensa sobre la partida que s’ha destinat al Departament de Salut en l’esborrany dels nous pressupostos de Catalunya.

Hem arrencat la segona hora, com cada dimecres, amb el Ciutat Solidària. Ja sabeu que cada setmana coneixem alguna associació... avui hem parlat amb la Fundació Diabetis Zero, que treballa per recaptar diners per a la investigació de la diabetis tipus 1.

El nostre expert en comunicació, el Lluis Pastor, ens ha analitzat, com sempre, els discursos dels nostres polítics. Avui, centrat en les valoracions que es van fer al Parlament de Catalunya envers els nous pressupostos.

I com cada dimecres, hem acabat anant al quiosc per revisar les portades de les revistes. El David Cervelló ha tret punta dels titulars que ens porten avui els nostres famosos.