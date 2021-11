La Ciutat 09/11/2021

LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Avui hem començat el programa parlant Amb el Miquel Catasús, el Vocal d’Urbanisme de l’Associació de veïns i veïnes del Clot, amb qui hem parlat sobre la reobertura dels túnels de Glòries en direcció Besòs. Hem arrencat la segona hora parlant amb el Roberto Lapid, autor de llibre “Pasión Imperfecta”, que narra la vida de Hedy Lamarr, una de les actrius més famoses del Hollywood dels 40 que no només va destacar per la seva bellesa sinó també per la seva intel·ligència...i és que va ser inventar un sistema de comunicacions que seria els inicis del wifi. El Ricard no ha anat avui d’excursió per Barcelona, però si que ha visitat un espai d’art únic. Es tracta del Neo Fabrik...un espai d’art en el que els artistes poden expressar la seva creativitat lliurement. Ja sabeu que els dimarts és el dia en el que ens agrada entrar a la cuina... La xef Zaraida Fernández ens ha portat una recepta d’allò més dolça i fàcil...cookies veganes I com cada dimarts acabarem amb tecnologia...avui amb el Carles Lamelo. Amb ell hem parlat sobre el vehicle elèctric en plena cimera del COP26 a Glasgow.