La Ciutat 05/05/2023

Al programa d'aquest divendres parlem amb en Marc Sucarrats, president del Consorci del Lluçanès, per parlar de la creació d'aquesta nova comarca. Amb en Xavi Casinos descobrim un nou secret de Barcelona. Amb l’Edu Jiménez repassarem les novetats teatrals per aquest cap de setmana. En Lluís Soler ens farà un repàs de les pitjors ressenyes d’internet. Aquesta setmana ens porta empreses de treball temporal, un tema que genera força indignació. I per acabar en Robert Calvo ens traurà els colors a La Ràdio Que Et Mereixes, amb les pífies de la setmana i els moments més divertits.