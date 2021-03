La Ciutat 05/03/2021

Al programa d’avui entrevistem la directora general de Zona Franca Barcelona, Blanca Sorigué. Com és primer divendres de mes ens visita el bioinspirador Víctor Martin, avui per parlar-nos de lideratge femení. Xavi Casinos ens desvetlla un secret de Barcelona. Carles Lamelo ens explica l’obertura a Barcelona del primer restaurant intel·ligent d’Europa. Tanquem la setmana fent tertúlia amb Edu Pascual, David Cervelló i Robert Calvo.