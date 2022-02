La Ciutat 03/02/2022

En el programa d'aquest dijous hem tractat el nou esborrany de la Generalitat sobre el currículum escolar, que ha estat motiu de controvèrsia. El Departament d'Educació pretén eliminar les notes trimestrals i establir avaluacions només a final de curs, cada any a secundària i només a 2n, 4t i 6è en el cas de primària. Ho hem fet parlant amb Lidon Gasull, directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya.

La segona hora del programa l'hem arrencada amb La Veu de l'Experiència... Avui hem analitzat amb la Fatec quina ha estat la gestió de la pandèmia a les residències de gent gran, i quina és la situació en la qual es troben ara mateix. I és que el 89% de les investigacions al respecte per part de la Fiscalia s'han arxivat.

També hem parlat avui amb la Federació d’Associacions de veïns de Barcelona per tractar una problemàtica que afecta molts barris de la ciutat... La FAVB denunciat que durant la pandèmia s’han sumat 10.000 fins a terrasses a la ciutat, que suposen un inconvenient per a molts veïns tot i ser legals.

I com cada dijous, hem acabat el programa amb la tertúlia política... avui amb representants dels Comuns, Junts i Ciutadans. Amb ells hem tractat temes com el nou projecte de neteja que ha presentat el consistori, les peticions que els hotelers han fet aquesta setmana per revertir els efectes de la pandèmia o l’adeu definitiu de l’Hermitage a Barcelona, entre d’altres.