Avui hem parlat amb Tito Álvarez, portaveu d’Élite Taxi, que ens ha explicat com funciona la nova app que acaben de presentar l’Institut Metropolità del Taxi i l’AMB per poder demanar un taxi. A més, l’Eugeni Osàcar ens ha parlat de la pel·lícula ‘42 segundos’, que té com a escenari Barcelona. L’Àlex Soto ens ha parlat de tecnologia i d’inventors penedits del seu invent. Amb en David Cervelló hem repassat les portades de la premsa del cor.