La pantalla s’ha convertit en la nova manera de participació política. Els mítings s’han pogut seguir com una sèrie de Netflix, des de casa, en pijama i mirant-s’ho des del mòbil. Fet o fet, és molt més còmode per als militants però més fred i potser no tant eficaç. Hem de tenir present que els mítings tenen dues missions: sortir al telenotícies i mobilitzar la parròquia perquè surtin del míting amb un entusiasme que s’encomani als veïns i familiars per tal de captar votants per a la seva formació política. Sortir a les notícies i a les xarxes socials, han sortit, però s’haurà de veure si la militància ha seguit amb tant d’entusiasme aquests mítings i si han aconseguit captar l’atenció de nous votants.

En qualsevol cas, avui a La Ciutat ens preguntem i analitzem si aquesta nova manera de fer, la ciber-política, ha arribat per quedar-se o si tornarem al que es feia abans quan acabi la pandèmia.